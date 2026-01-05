پخش زنده
سرپرست معاونت گردشگری میراثفرهنگی فارس گفت: حل مشکلات هتلداران با برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،حیدر علی زاهدیاننژاد اظهار کرد: مواردی که از سوی جامعه هتلداران مطرح شد، کاملاً بهجا و قابل دفاع است و ما بهعنوان بخش دولتی، به صورت مشخص در کنار شما قرار داریم تا فرآیند تسهیلگری را پیش ببریم.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس افزود: جامعه هتلداران استان از افراد باتجربه، راهبلد و دارای راهکارهای مناسب تشکیل شده و بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه با همفکری و مشارکت خود فعالان صنعت قابل حل است.
زاهدیان نژاد با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری تصریح کرد: پیشنهاد ما برگزاری جلسات تخصصی با جامعه هتلداران است تا با تدوین یک برنامه مدون در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، مسائل قابل حل در سطح صنف، دستگاههای اجرایی و سطوح بالاتر بهصورت تفکیکشده بررسی و پیگیری شود.
او ادامه داد: لازم است مسائل، راهکارها و پیشنهادها بهصورت شفاف مطرح شود، چراکه برخی از مشکلات، با تصمیمگیری درونصنفی از سوی جامعه هتلداران قابل رفع است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تاکید کرد: آموزش، نقش بسیار مهمی در جذب میهمان و مسافر دارد و ادارهکل میراث فرهنگی در حوزه آموزش و سایر بخشهای مرتبط، از جامعه هتلداران حمایت خواهد کرد.
او با انتقاد از گسترش فعالیتهای غیرمجاز در حوزه اقامت گفت: صدور مجوز برای خانهمسافرها و فعالیت تورهای غیرقانونی و بدون مجوز، آسیب جدی به صنعت گردشگری و جامعه هتلداران وارد کرده است. وجود این حجم از مسافر نشاندهنده ظرفیت بالای استان است، اما خلأ اصلی در شیوه جذب، ساماندهی و بازاریابی است.