جمعی از نخبگان و استادان دانشگاهی استان اصفهان اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در مداخله امور داخلی ایران را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به دنبال اظهارات مداخلهجویانه و تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، درباره امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از نخبگان و استادان دانشگاهی استان اصفهان این مواضع را به شدت محکوم کردند.
جامعه نخبگان اصفهان اعلام کردند ترامپ تنها به دنبال منافع شخصی خود است و هرگز دلسوز مردم ایران نبوده و نیست.
همچنین استادان دانشگاههای اصفهان با اشاره به سابقه دشمنیهای آمریکا علیه ملت ایران، این یاوهگوییها را در راستای تشدید جنگ روانی و ادامه سیاستهای پنهان و خصمانه ایالات متحده در عرصه بینالملل ارزیابی کردند.
نخبگان دانشگاهی اصفهان همچنین با تاکید بر ضرورت هوشیاری افکار عمومی و مقابله آگاهانه با فضاسازیهای رسانهای دشمنان، حمایت خود را از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.