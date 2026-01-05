به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به دنبال اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، درباره امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از نخبگان و استادان دانشگاهی استان اصفهان این مواضع را به شدت محکوم کردند.

جامعه نخبگان اصفهان اعلام کردند ترامپ تنها به دنبال منافع شخصی خود است و هرگز دلسوز مردم ایران نبوده و نیست.

همچنین استادان دانشگاه‌های اصفهان با اشاره به سابقه دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران، این یاوه‌گویی‌ها را در راستای تشدید جنگ روانی و ادامه سیاست‌های پنهان و خصمانه ایالات متحده در عرصه بین‌الملل ارزیابی کردند.

نخبگان دانشگاهی اصفهان همچنین با تاکید بر ضرورت هوشیاری افکار عمومی و مقابله آگاهانه با فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان، حمایت خود را از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.

همچنین جمعی از مردم ولایتمدار در برخی شهرستان های استان اظهارات مداخله گرانه ترامپ را محکوم و پایبندی خود را به استقلال جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی اعلام کردند.