مسئولان شهرستان خوروبیابانک در دیدار با خانواده‌های شهیدان سید هادی عبادی و مرتضی دهقان، یاد و خاطره این دو شهید نوجوان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام محمد حسین رمضانی امام جمعه خوروبیابانک در این دیدار با اشاره به رشادت و ایثار شهدا گفت: امروز امنیت، استقلال و اقتدار کشور مرهون خون پاک همین جوانان مؤمن است.

علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک نیز در این دیدار گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان یک وظیفه اداری نیست بلکه یک تکلیف اعتقادی و اخلاقی است.

شهید سید هادی عبادی سال ۱۳۶۴ در ۱۹ سالگی در عملیات والفجر ۸ و شهید مرتضی دهقان در سال ۱۳۶۱ در ۱۷ سالگی در عملیات محرم به شهادت رسیدند.