مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۶۵۵ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که بیانگر استمرار تمایل به تشکیل خانواده در میان جوانان است.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صداقتی افزود: بررسی توزیع سنی زوجین نشان می‌دهد بیشترین فراوانی ازدواج ثبت‌شده بر حسب گروه سنی زوج (آقا) مربوط به سنین ۲۰ تا ۲۴ سال با یک‌هزار و ۳۷۲ واقعه بوده و پس از آن گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با یک‌هزار و ۲۳۰ واقعه در رتبه دوم قرار دارد.

صداقتی با اشاره به اهمیت آموزش، آگاهی‌بخشی و حمایت‌های اجتماعی در این گروه‌های سنی افزود: توجه به مهارت‌های زندگی، سلامت خانواده و توانمندسازی زوج‌های جوان می‌تواند نقش مؤثری در پایداری این پیوند‌ها داشته باشد.

وی گفت: میانگین سن ازدواج در ۹ ماهه امسال برای زوج ۲۹.۶ سال و برای زوجه ۲۴.۱ سال به ثبت رسیده که نشان‌دهنده فاصله سنی متعارف و الگوی غالب ازدواج در استان است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی یادآور شد: نرخ خام حاصل از ثبت ازدواج در استان طی این مدت ۶.۶ بوده است؛ به این معنا که به ازای هر هزار نفر جمعیت، سالانه حدود هفت واقعه ازدواج در خراسان شمالی ثبت می‌شود.

براساس آمار‌های ثبت احوال، خراسان شمالی بیش از یک‌میلیون و پنج‌هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۵۰۲ هزار نفر معادل ۴۹.۵ درصد را زنان و مابقی را مردان تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که آینده آن، بیش از هر چیز، به تداوم همین پیوند‌ها و تقویت نهاد خانواده گره خورده است.