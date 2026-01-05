پخش زنده
امروز: -
در کارگاه قالی بافی توان خواهان نقده برای ۳۵ نفر زمینه اشتغال ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد ساماندهی جوانان با محوریت آسیبهای اجتماعی و هویت ملی و دینی با حضور اعضا در فرمانداری شهرستان نقده برگزار شد.
فرماندار شهرستان نقده با اشاره به آسیبهای اجتماعی طلاق، اعتیاد و بیکاری افزود: یکی از وظایف ذاتی ما ساماندهی جوانان برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و بر همین اساس با همکاری نهاد های مختلف و بهزیستی کارگاه قالی بافی به همت توان خواهان ایجاد شده که در این کارگاه برای ۳۵ نفر زمینه اشتغال ایجاد شده است.
امیرعباس جعفری جذب و اعطای تسهیلات را یکی از راههای مناسب ایجاد اشتغال در جامعه دانست و تصریح کرد: این تسهیلات مختص جوانان دارای سن ۱۸ تا ۴۵ سال است و اگر جوانان ما مشغول کار باشند از بسیار آسیبها ازجمله بیکاری و طلاق دور خواهند شد.
وی در خصوص آسیبهای ملی و هویتی افزود: امروز بیش از ۴۵۰ دانش آموز معتکف هستند و با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی میتوان از صدمات وارده به نوجوانان و جوانان جلوگیری کرد.
در ادامه نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده با ابراز نگرانی از وضعیت عمرانی در بخش ورزشی به ارایه عملکرد این اداره طی سالجاری پرداخت.