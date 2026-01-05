به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان لرستان در حاشیه این برنامه، با تأکید بر ضرورت توجه هدفمند به استعدادهای قرآنی دانش‌آموزان، به آیه شریفه «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» اشاره کرد و شناسایی و پرورش این استعدادها را بخشی از وظیفه تربیتی نظام آموزشی در حوزه فعالیت‌های قرآنی دانست.

حجت مومنی بیان کرد: طرح استعدادیابی قرآن کریم امسال برای چهارمین سال متوالی در استان لرستان برگزار می‌شود.