طرح یکروزه استعدادیابی قرآن کریم بهصورت متمرکز استانی، با حضور ۵۰ نفر از دانشآموزان ۷ تا ۱۵ سال، در شهرستان خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش استان لرستان در حاشیه این برنامه، با تأکید بر ضرورت توجه هدفمند به استعدادهای قرآنی دانشآموزان، به آیه شریفه «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» اشاره کرد و شناسایی و پرورش این استعدادها را بخشی از وظیفه تربیتی نظام آموزشی در حوزه فعالیتهای قرآنی دانست.
حجت مومنی بیان کرد: طرح استعدادیابی قرآن کریم امسال برای چهارمین سال متوالی در استان لرستان برگزار میشود.