\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u06cc\u0627\u0648\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0648 \u0627\u0632 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0646\u0648\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0646\u0645\u0627\u062f \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u0647\u061b \u0627\u0632 \u062f\u0644 \u0645\u0635\u0644\u0627 \u0648 \u0627\u0632 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\n\u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u062c\u0627\u0639\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0627\u06cc\u062a\u060c \u0648 \u0628\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062d\u0631\u0641 \u06cc\u06a9 \u0646\u0633\u0644 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0632\u062f: \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u062a\u0648 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u0648 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a: "\u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a".\n\n\n\u06cc\u0627\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0627 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u060c \u067e\u0631\u0686\u0645\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0644\u0646\u062f \u06a9\u0631\u062f\n