رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: امروز ثبت نام بیست و چهارمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز می‌شود و تا ۲۴ دی ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان امروز در نشست خبری با اعلام این خبر، گفت: دانشجویان مجرد و متاهل، اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه می‌توانند در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری ادامه داد: در تاریخ ۲۳ دی ماه قرعه کشی برگزار خواهد شد و از طریق سایت LABBAYK.IR برای ثبت نام نهایی اقدام کنند.

وی افزود: اعزام‌ها در قالب کاروان‌های هوایی و کاروان‌های زمینی هفت روزه که سازمان حج و زیارت آنها را مدیریت و ساماندهی می‌کند و کاروان‌های پنج‌روزه اقتصادی که برای دانشجویانی طراحی شده است که توان مالی حضور در کاروان‌های هوایی را ندارند. هدف اصلی ما، ترویج فرهنگ زیارت و فراهم‌کردن امکان حضور حداکثری دانشگاهیان در اماکن مقدس است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به سفر‌های اقتصادی گفت: این سفر‌ها با هزینه‌ای کمتر از نرخ مصوب سازمان حج و زیارت و کاملاً تحت نظارت این سازمان برگزار می‌شود. تفاوت اصلی این کاروان‌ها در محل اسکان است که به‌جای هتل، از حسینیه‌ها و مراکز خوابگاهی استفاده می‌شود، اما در حوزه ایاب‌وذهاب، زیارت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هیچ تفاوتی با دیگر کاروان‌ها ندارد.

حجت الاسلام طاهری زمان‌بندی اعزام‌ها را این‌گونه تشریح کرد: اعزام‌های این دوره از اوایل بهمن‌ماه و هم‌زمان با ماه مبارک شعبان آغاز می‌شود و احتمالاً تا نیمه ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. در مرحله نخست، اعزام دانشجویان متأهل و بانوان انجام می‌شود، سپس استادان، کارکنان و متأهلین و در مرحله بعد، اعزام دانشجویان پسر صورت خواهد گرفت.

وی درباره تسهیلات مالی گفت: برای دانشجویان متقاضی کاروان‌های هوایی، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و برای کاروان‌های زمینی هفت‌روزه، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در پایان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این دوره گفت: همۀ کاروان‌ها ملزم به برگزاری جلسات توجیهی هستند و بسته‌های فرهنگی به زائران دانشگاهی ارائه خواهد شد. برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله زیارت‌های دسته‌جمعی، روایتگری در نجف و کربلا، محافل انس و معرفت با حضور ذاکران اهل‌بیت (ع)، سخنرانی اندیشمندان، مسابقات فرهنگی و حضور مدیران و روحانیون آشنا با فضای دانشگاه برای کاروان‌ها پیش‌بینی شده است. تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها با بهترین کیفیت اجرا شود و رضایت زائران را به همراه داشته باشد؛ رضایتی که خوشبختانه در دوره‌های گذشته نیز حاصل شده است.