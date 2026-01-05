پخش زنده
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان بر اساس نظام رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۵، از بین ۳۰۰ دانشکده تربیت بدنی جهان، رتبه نخست را در خاورمیانه و غرب آسیا کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بر اساس گزارش نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، ضمن حفظ رتبه اول در بین دانشکدههای ورزش در کشور مانند سال گذشته، از بین ۳۰۰ دانشکده ورزشی جهان، با کسب رتبه ۱۵۰-۱۰۱، برترین دانشکده ورزشی خاورمیانه و غرب آسیا شد.
در نظام رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۵، دانشگاههای برتر در بازه زمانی ۵ ساله، بر اساس ۵ معیار تعداد انتشارات، تعداد استنادات، تعداد ارجاعات به ازای هر انتشار، انتشارات در مجلات ۲۵ درصد برتر و انتشاراتی که همکاری بینالمللی داشتهاند، ارزیابی میشوند.