به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بر اساس گزارش نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، ضمن حفظ رتبه اول در بین دانشکده‌های ورزش در کشور مانند سال گذشته، از بین ۳۰۰ دانشکده ورزشی جهان، با کسب رتبه ۱۵۰-۱۰۱، برترین دانشکده ورزشی خاورمیانه و غرب آسیا شد.

در نظام رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۵، دانشگاه‌های برتر در بازه زمانی ۵ ساله، بر اساس ۵ معیار تعداد انتشارات، تعداد استنادات، تعداد ارجاعات به ازای هر انتشار، انتشارات در مجلات ۲۵ درصد برتر و انتشاراتی که همکاری بین‌المللی داشته‌اند، ارزیابی می‌شوند.