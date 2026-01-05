پخش زنده
۹۰ نیروگاه جدید خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد تا پایان سال در شهرستان کاشان احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اداره برق شهرستان کاشان با اشاره به اعتبار ۱۴ میلیارد تومانی برای احداث ۹۰ نیروگاه خورشیدی گفت: این نیروگاهها در راستای کمک به مددجویان کمیته امداد و کاهش فشار اقتصادی به آنها طراحی شده است و عقد قرارداد آن در قالب طرحهای حمایت کمیته امداد برای تا پایان سال جاری به امضا رسیده است.
شاپور حدادیپور افزود: پیش از این ۲۲۵ نیروگاه با ظرفیت هزار و ۱۲۵ کیلووات در منطقه احداث شده که همگی در فرایند کمک بر درآمد خانوارهای نیازمند مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: هر کیلووات از برق تولیدی این نیروگاهها با قیمت ۴۵ هزار و ۸۴۰ ریال خریداری میشود که این مسئله به خانوارهای تحت پوشش کمک زیادی خواهد کرد.
وی از حمایتهای مستمر کمیته امداد تشکر کرد و افزود: این طرح نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها کمک میکند، بلکه زمینهساز استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در سطح شهرستان است.