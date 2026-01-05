به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اداره برق شهرستان کاشان با اشاره به اعتبار ۱۴ میلیارد تومانی برای احداث ۹۰ نیروگاه خورشیدی گفت: این نیروگاه‌ها در راستای کمک به مددجویان کمیته امداد و کاهش فشار اقتصادی به آنها طراحی شده است و عقد قرارداد آن در قالب طرح‌های حمایت کمیته امداد برای تا پایان سال جاری به امضا رسیده است.

شاپور حدادی‌پور افزود: پیش از این ۲۲۵ نیروگاه با ظرفیت هزار و ۱۲۵ کیلووات در منطقه احداث شده که همگی در فرایند کمک بر درآمد خانوار‌های نیازمند مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: هر کیلووات از برق تولیدی این نیروگاه‌ها با قیمت ۴۵ هزار و ۸۴۰ ریال خریداری می‌شود که این مسئله به خانوار‌های تحت پوشش کمک زیادی خواهد کرد.

وی از حمایت‌های مستمر کمیته امداد تشکر کرد و افزود: این طرح نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح شهرستان است.