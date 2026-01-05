نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان صنایع‌دستی قزوین، در هشتی وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال برگزاری است.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان قزوینی ، آثاری از هنرمندان استان در رشته‌های چادرشب‌بافی، پارچه‌بافی، پن‌بافی، گلیم‌بافی، زیورآلات سنتی و زره‌بافی به‌ نمایش درآمده است.

علاقه‌مندان از ساعت ۹ الی ۱۵ می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه ، به ساختمان مرکزی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آدرس خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه کنند.

نمایشگاه صنایع‌دستی هنرمندان قزوینی تا ۱۷ دی ماه ادامه دارد.