نمایشگاه صنایعدستی با حضور هنرمندان صنایعدستی قزوین، در هشتی وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان قزوینی ، آثاری از هنرمندان استان در رشتههای چادرشببافی، پارچهبافی، پنبافی، گلیمبافی، زیورآلات سنتی و زرهبافی به نمایش درآمده است.
علاقهمندان از ساعت ۹ الی ۱۵ میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه ، به ساختمان مرکزی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به آدرس خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) مراجعه کنند.
نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان قزوینی تا ۱۷ دی ماه ادامه دارد.