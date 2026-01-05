به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی یوسف زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال در این باره گفت: طبق این گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جایگاه سوم دستگاه‌ های برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی قرار گرفت. در این ارزیابی همچنین وزارت کار در جایگاه پنچم در میان همه 167 دستگاه ارزیابی شده کشور قرار گرفته است و روند پیشرفت آن نشان می‌دهد از زمان ارزیابی یازدهم که وزارتخانه در رتبه پانزدهم قرار داشته، با برنامه‌ریزی هدفمند، بهبود در شیوه ارایه خدمات و تلاش شاغلان بخش های مرتبط این رتبه برای وزارتخانه حاصل شده است.



وی افزود: بر اساس این گزارش، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از ارزیابی 4413 خدمت ارائه شده در کشور، موفق به کسب جایگاه سوم در میان دستگاه های پرخدمت کشور و جایگاه پنجم در دستگاههای پر مخاطب کشور شده است.



همچنین طبق گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه در صدر بهترین دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در دوازدهمین دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.



لذا در این دوره از ارزیابی ها،محورهایی مانند دولت هوشمند، دولت یکپارچه، دولت کاربر محور، دولت شفاف و دولت مشارکتی از اولویتهای سیاستی نتایج ارزیابی این دوره بوده و شاخصها، خدمات و روند ارزیابیها نسبت به دوره های گذشته ارتقا یافته که رقابت برای کسب جایگاه های برتر را در میان دستگاههای اجرایی سخت تر کرده است، به همین دلیل این دستاورد بیانگر ارتقای کیفی خدمات الکترونیکی و برخط و حرکت مؤثر وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی در مسیر توسعه دولت هوشمند بوده است.