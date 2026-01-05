به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام منطقه دو اصفهان با بیان اینکه این حرکت به منظور افزایش دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی و ایجاد فرصت برابر در فضای مجازی و تحصیلی اجرا شده است، گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل مشکلات مالی خانواده از ابزار‌های مورد نیاز برای تحصیل و ارتباطات اجتماعی محروم بماند.

محمد سوادکوهی این طرح انسان‌دوستانه را مرهون حمایت‌های بی‌دریغ حامیان نیکوکاردانست و افزود: کمیته امداد با مشارکت خیران و فراهم‌آوردن حداقل امکانات لازم، از جمله دسترسی به ابزار‌های هوشمند تلاش می‌کند، فرزندان زیر پوشش با انگیزه و امکانات بیشتری برای رشد و پیشرفت تحصیلی خود گام بردارند.