با حمایتهای مالی خیران، ۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند بین دانشآموزان زیر پوشش کمیته امداد منطقه دو اصفهان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام منطقه دو اصفهان با بیان اینکه این حرکت به منظور افزایش دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی و ایجاد فرصت برابر در فضای مجازی و تحصیلی اجرا شده است، گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل مشکلات مالی خانواده از ابزارهای مورد نیاز برای تحصیل و ارتباطات اجتماعی محروم بماند.
محمد سوادکوهی این طرح انساندوستانه را مرهون حمایتهای بیدریغ حامیان نیکوکاردانست و افزود: کمیته امداد با مشارکت خیران و فراهمآوردن حداقل امکانات لازم، از جمله دسترسی به ابزارهای هوشمند تلاش میکند، فرزندان زیر پوشش با انگیزه و امکانات بیشتری برای رشد و پیشرفت تحصیلی خود گام بردارند.