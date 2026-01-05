پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «جاده آرلینگتون» دوشنبه ۱۵ دیماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «جاده آرلینگتون» به کارگردانی مارک پلینگتون، یکی از آثار مطرح گونه معمایی ـ سیاسی است که دوشنبه بعدازظهر از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. در این فیلم، جف بریجز و تیم رابینز به ایفای نقش پرداختهاند.
داستان فیلم درباره مایکل فارادی، استاد دانشگاهی است که همسرش را در جریان یک عملیات ضدتروریستی از دست داده و پس از آن، زندگیای آرام را سپری میکند.
با ورود همسایهای جدید به محل زندگی مایکل، میان آنها رابطهای دوستانه شکل میگیرد، اما بهتدریج رفتارهای عجیب و مشکوک این همسایه، ذهن مایکل را درگیر میکند.
محدود کردن برخی بخشهای خانه، پنهانکاریهای غیرمعمول و رفتوآمدهای مشکوک، باعث میشود مایکل به همسایه جدید خود مظنون شود و او را یک تروریست بداند.
این سوءظن، مایکل را به مسیری پرخطر میکشاند؛ مسیری که با تعقیب همسایه و مشاهده انتقال چمدانهایی به یک ایستگاه امنیتی، وارد مرحلهای پیچیده و نفسگیر میشود و سرنوشت غیرمنتظرهای را رقم میزند.
مستند «آمازون شرق»
مستند «آمازون شرق» با گویندگی ۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این مستند در گونه گردشگری محصول انگلستان در سال ۲۰۱۶ قرار است از شبکه مستند سیما پخش شود.
مدیر دوبله این مستند کسری کیانی و صدابردار آن سعید عابدی است.
شیلا آژیر، شهراد بانکی، رامین کاملی، امیرصالح کسروی، ملیکا ملک نیا، علی منصوری راد، حسین نورعلی و کسری کیانی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این مستند درباره یک عکاس حیات وحش است که سفری ماجراجویانه به جنگلهای مالزی میکند تا در مورد اکوسیستم منحصربهفرد آنجا آگاهی ایجاد کند.
فیلم مستند «آمازون شرق» با تصاویر نزدیک از حیاتوحش و محیطهای طبیعی ، تنوع گونههای گیاهی و جانوری را بهطرز چشمگیری به نمایش میگذارد، که برای مخاطب دانشی زیستمحیطی و دیدی احساسی نسبت به طبیعت ایجاد میکند.
علاوه بر زیباییهای طبیعی ، مستند به تهدیدهای جدی مثل تخریب جنگل ، تغییر اقلیم و بی توجهیهای انسانی میپردازد و ضرورت محافظت از این اکوسیستم حساس را به مخاطب هشدار میدهد.
فیلم با حضور عکاس حیاتوحش و کارشناسان محلی، تجربهای علمی و دقیق از رفتار طبیعی گونهها ارائه میدهد که بیش از یک گردش تصویری ساده، یک مطالعه واقعی درباره طبیعت را به نمایش میگذارد.
این اثر نشان میدهد که رابطه انسان با طبیعت نهتنها یک رابطه مصرفگرایانه نیست، بلکه نیازمند احترام، هماهنگی و همکاری برای حفظ منابع طبیعی است.
پیامهای مهم برای مخاطبان جهانی ، فیلمبرداری زیبا و نماهای منحصربهفرد از رودخانه، جنگل و حیاتوحش باعث میشود مخاطب در دل طبیعت قرار بگیرد و تجربهای فراگیر از زیباییهای مناطق جنگلی مالزی به دست آورد.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه «مثبت آموزش» امروز با محور بررسی برنامهها و راهبردهای معاونت آموزش متوسطه، معرفی رشته تأسیسات مکانیکی و ارتباط اینترنتی با اعتکاف دانشآموزی روی آنتن میرود.
در این برنامه حسین خانی، معاون آموزش متوسطه منطقه ۸ تهران، به تشریح سیاستها و برنامههای آموزشی این دوره تحصیلی میپردازد.
همچنین میثم آقاجری ، عضو کمیسیون تخصصی رشته تأسیسات مکانیکی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی درباره جایگاه این رشته، ظرفیتهای مهارتی و مسیرهای تحصیلی و شغلی آن توضیح میدهد. در ادامه نیز ارتباط اینترنتی با اعتکاف دانشآموزی برقرار خواهد شد و گزارشی از حالوهوای این رویداد معنوی ارائه میشود.
پرداخت همزمان به سیاستگذاری آموزشی، معرفی رشتههای مهارتی و بازتاب فعالیتهای فرهنگی دانشآموزان بیانگر رویکرد شبکه آموزش در پیوند آموزش رسمی با مهارتآموزی و تربیت چندبعدی دانشآموزان است.
برنامه «مثبت آموزش» امروز ۱۵ دیماه، ساعت ۱۸ بهصورت زنده با اجرای کبری اصل فلاح و اشکان تفنگسازان از شبکه آموزش سیما پخش میشود.