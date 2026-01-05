۲۱۱ هزار و ۳۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و مشکوک، ۹ ماهه سال جاری در استان همدان ضبط و معدوم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز حوزه بهداشت است گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظارتی، نمونه‌برداری از مواد غذایی مشکوک و فاسد بوده است که در این راستا حجم بسیار قابل توجهی از مواد غذایی فاسد و مشکوک، ضبط و امحاء شده است.

محمد به نشان افزود: نمونه‌برداری‌های متعددی از نان‌های تولیدی برای پایش میزان نمک و جوش شیرین انجام شد همچنین سنجش یُد در نمک‌های خوراکی و سنجش پرتابل مواد غذایی در محل عرضه، برای اطمینان از کیفیت اقلام مصرفی شهروندان همواره انجام می‌شود.

او تاکیدکرد: در راستای کنترل سلامت اماکن عمومی، ۲ هزار و ۸۶ عدد قلیان از مراکز عرضه غیرمجاز ضبط شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: نظارت‌های بهداشتی در استان همدان با هدف ارتقاء سطح ایمنی مواد غذایی، سلامت محیط و بهداشت حرفه‌ای، به صورت مستمر و با شدت پیگیری شده است.

به نشان با اشاره به طرح‌های نظارتی هدفمند گفت: بازدید از تمامی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از جمله اولویت‌های حوزه بهداشت است.

رئیس مرکز بهداشت استان همدان تاکید کرد: علاوه بر بازرسی‌های روزمره، طرح تشدید نظارت‌ها به طور ویژه در ایام پرتردد و مناسبت‌های خاص همچون سلامت نوروزی، ماه مبارک رمضان، محرم، صفر، اربعین حسینی و شب یلدا به اجرا درآمد.

به نشان افزود: رسیدگی به شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت می‌شود که در این راستا صد درصد شکایات واصله به این سامانه، رسیدگی کامل و جامع شد.