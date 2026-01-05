





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف گفت: خانواده مرحوم «حاج علی‌محمد محصل» و «محمدصادق خوش‌آهنگ»، در اقدامی خداپسندانه در مجموع مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان را برای خرید و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش مراقبت‌های ویژه (CCU) بیمارستان ۲۲ بهمن اهدا کردند.

دکتر وکیلیان با قدردانی از این اقدام ارزشمند خیرین سلامت در حمایت از نظام درمانی این شهرستان، افزود: این تجهیزات شامل شش دستگاه مانیتور علائم حیاتی با همه ملزومات مورد نیاز از جمله کاف فشارسنج، کابل مانیتورینگ، کابل و پروب پالس اکسیمتری و کابل دماسنج، یک دستگاه مانیتور سانترال، یک دستگاه چاپگر پزشکی حرارتی و پایه مانیتور متحرک قلب است که به بخش CCU بیمارستان تحویل شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

او اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌ها و عنایات خیرین نیک‌اندیش، بتوان گام‌های مؤثری در تأمین تجهیزات ضروری، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز‌های بیماران در بخش‌های مختلف مراکز درمانی شهرستان برداشت.