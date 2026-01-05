به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست مطبوعاتی امروز از تأمین و ورود بیش از ۲۰۰ هزار دُز سرم گاوی هایپر ایمیون (Hyper Immune) از کشور ترکیه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای مهار سریع سویه جدید و خطرناک تب برفکی SAT۱ در کشور صورت گرفته و همزمان برآورد‌های خسارات وارده به دامداران با پرداخت غرامت ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر رأس دام سنگین در حال نهایی شدن است.

علیرضا رفیعی‌پور ،با اشاره به تلاش‌های همه‌جانبه برای کنترل شیوع سویه جدید تب برفکی، اعلام کرد: «بیش از ۲۰۰ هزار دُز از سرم گاوی هایپر ایمیون مورد نیاز برای درمان دام‌های مبتلا به سویه SAT۱، از ترکیه وارد کشور شده است. این سرم به محض تشخیص ابتلای دام، به عنوان یک راهکار درمانی در کنار واکسیناسیون عمومی، تزریق خواهد شد تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود.»

وی تأکید کرد که این سرم‌ها به‌سرعت در مناطق کانون شیوع توزیع می‌شوند و هدف اصلی، ایجاد ایمنی غیرفعال سریع در دام‌های بیمار و در معرض خطر است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالاتی در خصوص میزان خسارات وارده، با ارائه جدیدترین آمار گفت: تاکنون در مجموع ۹۸۰۰ رأس دام یا تلف شده‌اند یا جهت جلوگیری از گسترش بیماری به کشتارگاه‌های مجاز هدایت شده‌اند.

علیرضا رفیعی‌پور افزود: از این تعداد، ۹۲۰ رأس از تلف‌شدگان، دام‌های سبک یا نوزاد (گوساله) بوده‌اند. این بخش از تلفات به دلیل آسیب‌پذیری بالای نوزادان در برابر این سویه جدید، اهمیت بالایی دارد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از دام‌هایی که به کشتارگاه فرستاده شدند (حدود ۴۰ درصد)، دام‌های غیرشیری و غیرمولد بوده‌اند، که این امر در برآورد ضرر اقتصادی مؤثر است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، درباره وضعیت تهران افزود: خوشبختانه، در استان تهران سویه جدید SAT۱ به کمتر از ۲ درصد جمعیت دامی استان خسارت وارد کرده است که نشان‌دهنده موفقیت نسبی اقدامات پیشگیرانه در این منطقه است.

رفیعی‌پور در ادامه به حمایت‌های مالی صندوق بیمه کشاورزی اشاره کرد و شفاف‌سازی‌هایی در خصوص میزان غرامت گفت: محاسبات نهایی خسارات وارده به دامداری‌ها در حال انجام است و نتایج به زودی به کوشش صندوق بیمه کشاورزی با همکاری سازمان دامپزشکی و تشکل‌ها اعلام خواهد شد. اولویت با دام‌هایی است که پیش از شیوع بیماری تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند.

وی درباره میزان غرامت گفت: به ازای هر رأس دام سنگین تلف شده بر اثر این سویه، صندوق بیمه کشاورزی مبلغ تقریبی ۱۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت خواهد کرد. این رقم بر اساس برآورد قیمت روز دام و هزینه‌های مدیریتی تعیین شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره شرط دریافت خسارت افزود: دامداران می‌توانند با پرداخت حق بیمه‌ای در حدود یک میلیون تومان برای هر رأس دام سنگین، تحت پوشش این غرامت قرار گیرند. این حق بیمه نسبت به رقم غرامت دریافتی، بسیار ناچیز ارزیابی شده است.