به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام منطقه سه اصفهان این اقدام فرهنگی را در راستای اجرای طرح شوق زیارت و با هدف ارتقاء توانمندسازی فرهنگی و معنوی خانواده‌ها اعلام کرد و گفت: یکی از برنامه‌های محوری و راهبردی این نهاد، اعزام مددجویان زیر پوشش به سفر‌های زیارتی است و این برنامه، به‌ویژه زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)، به منظور توانمندسازی فرهنگی و ارتقای سطح معنوی زندگی مددجویان اجرا می‌شود.

علیرضا پیرالوافزود: پویش شوق زیارت با تمرکز بر اعزام افراد نیازمند، به ویژه افرادی که تاکنون توفیق تشرف به اماکن مقدس را نداشته‌اند، شناسایی شده و در طول سال با یاری و مساعدت سخاوتمندانه خیران و نیکوکاران، به اماکن مقدس و زیارتی کشور اعزام‌ می‌شوند.