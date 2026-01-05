پخش زنده
۹۰ مدد جوی زیر پوشش کمیته امداد منطقه سه اصفهان راهی سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام منطقه سه اصفهان این اقدام فرهنگی را در راستای اجرای طرح شوق زیارت و با هدف ارتقاء توانمندسازی فرهنگی و معنوی خانوادهها اعلام کرد و گفت: یکی از برنامههای محوری و راهبردی این نهاد، اعزام مددجویان زیر پوشش به سفرهای زیارتی است و این برنامه، بهویژه زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)، به منظور توانمندسازی فرهنگی و ارتقای سطح معنوی زندگی مددجویان اجرا میشود.
علیرضا پیرالوافزود: پویش شوق زیارت با تمرکز بر اعزام افراد نیازمند، به ویژه افرادی که تاکنون توفیق تشرف به اماکن مقدس را نداشتهاند، شناسایی شده و در طول سال با یاری و مساعدت سخاوتمندانه خیران و نیکوکاران، به اماکن مقدس و زیارتی کشور اعزام میشوند.