سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه میزان تولید برق نیروگاههای حرارتی در ۹ماهه امسال به ۲۹۸ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است، گفت: این میزان تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود مرادی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور بر عهده نیروگاههای حرارتی است، ادامه داد: مجموع ظرفیت این نیروگاهها با افتتاح واحدهای جدید نیروگاهی در دولت چهاردهم از مرز ۷۸ هزار مگاوات عبور کرده است.
مرادی با اشاره به برنامه ۱۱۰ هزار مگاواتی تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی برای تولید برق پایدار در تابستان سال آینده، گفت: از اواخر شهریورماه تاکنون حدود ۵۲ هزار مگاوات از این فعالیتها آغاز شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت نامی ۷۸ هزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی، برخی از نیروگاهها و واحدهای تولید برق آنها در مدت زمان اجرای فصل تعمیرات نیروگاهها بیش از یک نوبت مورد تعمیر و بازدید قرار میگیرند.
مرادی آمادگی کامل نیروگاهها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و افزود: برنامه تعمیرات نیروگاهها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از خردادماه سال بعد به پایان برسد. چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.