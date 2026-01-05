معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، از تصویب مجموعه‌ای از طرح‌های مهم شهری از جمله حفاظت از بافت تاریخی سنقر، طرح جامع جهرم، الحاق اراضی برای نهضت ملی مسکن در زاهدان و ضوابط حفاظت باغ گیاه‌شناسی تهران در هفدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به برگزاری هفدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، گفت: در این جلسه مطابق روال معمول، حدود پنج دستور کار متنوع در حوزه طرح‌های شهری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی افزود: نخستین دستور کار جلسه به بررسی و تصویب طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر سنقر اختصاص داشت. این شهر به‌عنوان یکی از شهرهای تاریخی کشور دارای بافتی ارزشمند است که در این طرح تلاش شده ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی، معماری و هویتی، زمینه سرزندگی اقتصادی و اجتماعی، سکونت جمعیت و توسعه فعالیت‌های گردشگری و خدمات پشتیبان فراهم شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در ادامه جلسه، طرح جامع شهر جهرم به‌عنوان یکی از شهرهای مهم استان فارس بررسی و به تصویب رسید. با توجه به وجود نخلستان‌ها و باغات پیرامونی و روند رشد اقتصادی و اجتماعی این شهر، تهیه و تصویب طرح جامع آن با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام شد.

کاظمیان با اشاره به سومین دستور کار جلسه تصریح کرد: در چارچوب نهضت ملی مسکن و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، الحاق ۲۴۳ هکتار زمین به محدوده شهر زاهدان به تصویب رسید تا در مسیر تأمین مسکن و پاسخگویی به نیاز سکونتی مردم این شهر قرار گیرد. در سیاست‌های کلان دولت، استان‌های جنوبی و کم‌برخوردار کشور از اولویت بیشتری در تأمین زمین برخوردارند.

وی اظهار داشت: چهارمین موضوع جلسه، بازنگری محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری در شهر اهواز بود. با توجه به گذشت زمان از تعیین محدوده‌های قبلی و تغییر شرایط شهری، سند جدید محدوده‌های هدف بازآفرینی اهواز تصویب شد که از این پس ملاک عمل دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پایان به بررسی ضوابط حفاظت باغ گیاه‌شناسی شهر تهران اشاره کرد و گفت: باغ گیاه‌شناسی تهران به دلیل جایگاه مهم اکولوژیک، آموزشی، پژوهشی و نقش آن در برند شهری تهران در سطح ملی و بین‌المللی، نیازمند ضوابط حفاظتی مشخص بود که این ضوابط در جلسه امروز شورای‌عالی به تصویب رسید.