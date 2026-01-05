پخش زنده
جراحان کاشمری در یک عمل جراحی پیچیده، توموری ۱۵ سانتیمتری را بدون بروز هیچگونه عارضهای، از بازوی یک بیمار خارج کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متخصص ارتوپدی و جراح این عمل پیچیده گفت: این تومور در مجاورت اعصاب و عروق اصلی بازو قرار داشت و بههمین دلیل، میتوانست خطرات جدی برای عملکرد اندام فوقانی و سلامت بیمار ایجاد کند.
دکتر صالح ملانوروزی افزود: با انجام بررسیهای دقیق پیش از عمل و برنامهریزی اصولی، جراحی با همکاری کامل تیم درمان انجام و تومور با موفقیت خارج شد.
او این عمل را نمونهای از جراحیهای پیشرفته ارتوپدی دانست که نیازمند دقت بالا، تسلط علمی و استفاده از تکنیکهای نوین جراحی است و گفت: حفظ عملکرد طبیعی بازو، سلامت اعصاب و تداوم جریان عروقی از مهمترین اولویتهای این جراحی بود که همه اهداف درمانی بدون بروز عارضه محقق شد.
این پزشک در پایان ضمن قدردانی از همکاری و تلاش همه کارکنان اتاق عمل و کادر درمان تصریح کرد: همدلی، هماهنگی و کار تیمی میان اعضای گروه پزشکی نقش تعیینکنندهای در موفقیت این جراحی داشت و استمرار این رویکرد، زمینهساز ارائه خدمات درمانی باکیفیت و ارتقای سلامت بیماران در شهرستان خواهد بود.