رئیس کانون هماهنگی فاوا گفت: با وجود توان علمی بالا در حوزه هوش مصنوعی، کشور با «فاصله عمیق» در بهرهبرداری عملی مواجه است که نمایشگاه ایران تلکام ۱۴۰۴ میتواند به کاهش این شکاف کمک شایانی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا و رئیس انجمن شرکتهای فناوری هوش مصنوعی ایران، در نشست خبری بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی ایران تلکام ۱۴۰۴ که امروز صبح برگزار شد، گفت: رویکرد این دوره از نمایشگاه با سالهای گذشته متفاوت است و تمرکز آن بر فناوریهای پیشرو بهویژه هوش مصنوعی و فناوریهای لبه دانش قرار دارد.
وی با اشاره به رتبه ایران در شاخصهای جهانی هوش مصنوعی افزود: ایران از نظر علمی و پژوهشی در برخی شاخصها رتبهای بین ۵ تا ۱۵ و در مجموع زیر ۲۰ جهان را در اختیار دارد، اما در حوزه تجاریسازی و استفاده عملی از این فناوری، رتبه کشور به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده ناترازی جدی در اکوسیستم فناوری کشور است.
ادیب موازیکاری نهادی و تخصیص غیربهینه منابع را از عوامل اصلی این وضعیت دانست و تصریح کرد: با وجود سرمایه انسانی توانمند و ظرفیت بالای دانشگاهی، مسیر انتقال دانش به صنعت و بازار بهدرستی شکل نگرفته است.
رئیس انجمن شرکتهای فناوری هوش مصنوعی ایران با تأکید بر نقش ایران تلکام ۱۴۰۴ در اصلاح این روند گفت: این نمایشگاه تلاش دارد با کنار هم قرار دادن دانشگاهها، شرکتهای فناور و فعالان اقتصادی، زمینه تعامل، همافزایی و تبدیل ایدهها به محصولات کاربردی را فراهم کند.
وی از برگزاری بیش از ۲۰ پنل تخصصی در این رویداد خبر داد و افزود: این پنلها حوزههای متنوعی از جمله دیجیتالسازی صنعتی، پایش هوشمند تجهیزات، تشخیص و مقابله با حملات سایبری، مدیریت هوشمند شبکههای مخابراتی و تحلیل پیشرفته داده را پوشش میدهند.
ادیب همچنین از رونمایی گسترده محصولات فناورانه در این نمایشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد محصولات ارائهشده در ایران تلکام ۱۴۰۴ مبتنی بر هوش مصنوعی است که شامل پلتفرمهای کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع بزرگ، سامانههای هوشمند مدیریت مراکز داده، دستیارهای هوشمند تصمیمسازی و پلتفرمهای نگهداری پیشگویانه میشود.
وی در پایان تأکید کرد: حرکت ایران تلکام به سمت تخصصیسازی و تمرکز بر فناوریهای نوین، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه عملی هوش مصنوعی در کشور و آینده صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ایفا کند.