پخش زنده
امروز: -
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: به منظور افزایش ایمنی و کاهش تلفات، ۹۶ درصد شبکه سیمی استان به کابلهای خودنگهدار تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه و شاخصهای عملکردی شرکت گفت: بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در استان زنجان مربوط به بخشهای کشاورزی و صنعتی است و مدیریت این مصرف، نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.
وی با بیان اینکه استان زنجان دارای حدود یکهزار و ۳ روستا است، افزود: تاکنون ۹۰۹ روستای استان برقدار شدهاند و روستاهای باقیمانده عمدتاً خالی از سکنه هستند.
دولتیاری ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی و کاهش تلفات، ۹۶ درصد شبکه سیمی استان به کابلهای خودنگهدار تبدیل شده است و روند کاهش تلفات انرژی نیز از سال ۱۳۹۳ بهصورت مستمر آغاز شده و ادامه دارد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به توسعه انرژیهای پاک افزود: در حال حاضر ۳۷۹ نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۲ مگاوات در استان فعال است و تا پایان امسال، ۶۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان افزوده خواهد شد.
وی همچنین از پیشرو بودن استان زنجان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت: امسال، یکهزار و ۴۱۰ مشترک از محل این طرح برقدار شدهاند. به گفته دولتیاری، بهبود فرآیندهای اجرایی موجب شده است طول عمر طرحها از ۱۶۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۸ روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد.
دولتیاری «طرح ریشهکنی ضعف ولتاژ» را از دیگر طرح های مهم شرکت برشمرد و افزود: در این قالب، ۱۷۸ طرح تعریف شده که تاکنون ۱۳۷ طرح به بهرهبرداری رسیده است.
وی از گسترش کاربردهای بستر فیبر نوری در سطح استان به طول حدود ۵۸ کیلومتر خبر داد و گفت: این اقدام نقش مؤثری در ارتقای پایش و مدیریت شبکه دارد.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: روشنایی معابر با تعویض چراغهای گازی با چراغهای LED کممصرف، بهطور گسترده بهینهسازی شده است. در حوزه ایمنی و محیط زیست نیز اقداماتی همچون ارتقای فرهنگ ایمنی، کاهش حوادث شغلی، حفظ و بهبود سلامت کارکنان و مدیریت مؤثر بحرانها بهصورت جدی دنبال شده است.