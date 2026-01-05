پخش زنده
امروز: -
جلسه بررسی مسائل مرتبط با زمین ۱۶۳ هکتاری مهدشت ساری و منافع موقوفهای حوزه علمیه، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی در دفتر دادستانی مرکز مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه بررسی مسائل مرتبط با زمین ۱۶۳ هکتاری مهدشت ساری و منافع موقوفهای حوزه علمیه، با حضور مسئولان ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، مدیران و کارشناسان حوزه علمیه، نمایندگان ادارهکل میراث فرهنگی، شهرداری مرکزی و به میزبانی دفتر دادستانی مرکز استان برگزار شد.
دادستان مرکز استان در این جلسه با تأکید بر لزوم بررسی دقیق و هماهنگ ابعاد مختلف پرونده گفت: با توجه به ضرورت حضور مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و بررسی کارشناسیتر موضوع، تعیین تکلیف نهایی زمین مهدشت به جلسات آینده موکول میشود.
علیاکبر عالیشاه افزود: موضوع دو باب مغازه مرتبط با آموزش و پرورش نیز در نشست آتی و با لحاظ ملاحظات و ضوابط قانونی، بهصورت جداگانه بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود حمام تاریخی ثبتشده در محدوده مورد بحث گفت: با پیگیریهای انجامشده از سوی ادارهکل اوقاف و امور خیریه و تأیید ادارهکل میراث فرهنگی درباره نوع کاربری و سازه، انتظار میرود شهرداری نسبت به صدور پروانه اقدام کند تا اجرای پروژه در مسیر تأمین منافع موقوفهای حوزه علمیه انجام شود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به جایگاه تمدنی حوزههای علمیه افزود: حوزههای علمیه ریشه در مکتب امام صادق (ع) دارند و تقویت این مراکز، نقش مهمی در جذب جوانان مستعد و تحکیم بنیانهای فکری نظام اسلامی ایفا میکند.
عالیشاه در پایان تأکید کرد: حوزههای علمیه ستون فکری و انقلابی جامعه بهشمار میروند و دشمنان از پویایی و اثرگذاری آنها هراس دارند؛ از اینرو صیانت و تقویت این مراکز، مسئلهای راهبردی در حفظ هویت دینی، امنیت فکری و استمرار گفتمان انقلاب اسلامی است و همه دستگاهها در این مسیر مسئولیت دارند.