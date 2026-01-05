به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، آیین تحلیف ۱۱۴ نفر از کارآموزان مرکز وکلای استان گیلان دوره اول و دوم سال ۱۴۰۴ با حضور حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، مجید الهیان رییس کل دادگستری گیلان و جمعی از مسئولین قضایی و استانی برگزار شد.

مجید الهیان رییس کل دادگستری گیلان با تبریک به کسانی که با مراسم تحلیف به عرصه وکالت وارد می‌شوند گفت: تحلیف فقط امری تشریفاتی نیست بلکه باید به این سوگندنامه عمل کرد و به آن وفادار ماند.

وی با بیان اهمیت مسئولیت اجتماعی وکالت گفت: وکیل باید در هر پرونده به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه کند؛ لذا شایسته نیست که وکالت هر پرونده‌ای را بپذیرد و این امر موجب ارتقاء اعتبار وکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه بازآموزی، مطالعه و شرکت در دوره‌های کارآموزی را درافزایش سطح علمی وکلا امری ضروری دانست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم، گام‌های بلندی در نهادینه‌سازی عدالت در جامعه و کمک به مردم در راستای احقاق حق و ابطال باطل برداشته شود.