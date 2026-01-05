به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و افزایش تعداد سگ‌های پرسه‌زن در محیط و اطراف شهر، سگ‌های گرسنه در جست‌وجوی غذا علاوه بر ایجاد خطرات جانی، می‌توانند موجب تشدید انتقال بیماری‌های مشترک شوند، در همین راستا، بیست و سومین مرحله طرح تشدید زنده‌گیری سگ‌های پرسه‌زن در شهرک فرهنگیان اجرا شد که طی آن ۵ قلاده سگ جمع‌آوری شد.

فرزادی افزود: با مشارکت شهروندان و رعایت اصول مدیریت پسماند، می‌توان شاهد کاهش چشمگیر حضور سگ‌های پرسه‌زن در سطح شهر و ارتقای امنیت و سلامت عمومی بود.