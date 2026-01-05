به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از این مرحله مسابقات در قالب هفتاد و چهارمین دوره تورنمنت ۴ مرحله‌ای فورهیلز پیگیری می‌شود. نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۲۸ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- رن نیکایدو از ژاپن ۲۷۶.۵ امتیاز (۱۳۱ متر + ۱۲۸ متر)

۲- دومن پرویس از اسلوونی ۲۷۶.۰ امتیاز (۱۲۹.۵ متر + ۱۲۸ متر)

۳- اشتفان امباخر از اتریش ۲۷۵.۸ امتیاز (۱۳۰ متر + ۱۲۷.۵ متر)

- در رده بندی کلی رقابت های فورهیلز پس از سومین مرحله از ۴، دومِن پِرویس از اسلوونی با ۸۹۵.۸ امتیاز اول است و یان هورل از اتریش با ۸۵۴.۴ امتیاز دوم و اشتفان امباخر از اتریش با ۸۵۴.۱ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از چهاردهمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، دومِن پِرویس از اسلوونی با ۱۱۳۰ امتیاز پیشتاز است و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۷۶۲ امتیاز دوم و رن نیکایدو از ژاپن با ۶۲۹ امتیاز سوم هستند.