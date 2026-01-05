به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل طرح فیبر نوری و پایش طرح‌های ارتباطاتی استان خوزستان افزود: وزارت ارتباطات در تلاش است بین اقدام و برنامه ها انطباق ایجاد کند و گزارش های ما معطوف به کاربردی شدن طرح ها در زندگی مردم است.

وی گفت: در حوزه مخابرات، ماهیت اتصالات به دلیل گذار مستمر میان نسل‌های ارتباطی (مانند 4G به 5G و فراتر از آن) همواره در حال دگرگونی است. این فرایند پویا، چالشی دائمی ایجاد می‌کند؛ به طوری که ممکن است پوشش‌دهی‌ای که امروز در یک منطقه جغرافیایی برقرار است، به دلیل ارتقاء یا تغییر زیرساخت‌ها در آینده تغییر کرده یا از دسترس خارج شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حوزه ارتباطات، دستیابی به کیفیت بالاتر ارتباطات اغلب با بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت باند محقق می‌شود. تأکید می‌کنم که پیشرفت‌های ارتباطی دولت چهاردهم، با تکیه بر داده‌محوری، کاملاً مشهود است. به طور خاص در استان خوزستان که کانون توجه این جلسه است، شاهد توسعه چشمگیری در زیرساخت‌های ارتباطی بوده‌ایم. این توسعه با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در مناطق روستایی و با اتکا به تسهیل‌گری و منابع محدود، به خوبی انجام شده است. البته اذعان می‌داریم که چالش‌ها به‌طور کامل مرتفع نشده‌اند، اما گام‌های توسعه‌ای مؤثری برداشته شده است تا توسعه متوازن در سطح استان محقق گردد.

سید ستار هاشمی ادامه داد: خوزستان از نظر گستردگی سرزمینی پهناور است و شرایط توپوگرافی در بخش‌هایی از آن متغیر و چالش‌برانگیز است. با توجه به نقش حیاتی و جاری ارتباطات در زندگی روزمره مردم، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مستقیماً با شتاب‌دهی به رونق اقتصادی استان گره خورده است.

وی گفت: موضوع زیرساخت ارتباطات ثابت باید با محوریت استان بروز شود و در این بخش تعامل شهرداری ها کمک کننده است.

هاشمی در سخنانی اظهار داشت: ما جلسات متعددی با وزیر کشور برگزار کرده‌ایم و شاهد پیشرفت چشمگیر طرح های فیبر نوری در نقاط مختلف کشور هستیم. این زیرساخت‌ها تأثیر مستقیمی بر مسائل حیاتی مانند آموزش دارند.

در حال حاضر، بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز در مناطق کمتر برخوردار از طریق بستر مجازی مشغول به آموزش هستند؛ لذا ضرورت دارد ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی در این مناطق افزایش یابد. ما در تلاش هستیم تا استان‌هایی مانند خوزستان از امکانات آموزش مجازی بهره‌مند شوند و ظرفیت‌های ارتباطی در این استان‌ها را به طور ویژه تقویت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در کنار عدالت ارتباطی باید عدالت آموزشی داشته باشیم محتوایی که در مناطق کمتر برخوردار مورد نیاز است باید با نگاه هم افزا در اختیار همه افراد مورد هدف این بخش قرار گیرد.

سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در ادامه جلسه کنترل طرح فیبر نوری و پایش طرح های ارتباطی استان خوزستان افزود: خوزستان ، استانی ملی با ظرفیت ۶۴ کیلومتر مربع و جمعیت ۵ میلیون نفری ، بیشترین مراکز حیاتی کشور را داراست استانی مرزی با اقلیم های متفاوت کوهپایه ای، جلگه ای و دریایی، با بنادر بزرگ فله بری از جمله بندر امام و مجموعه موسسات تولیدی بزرگ در این استان قرار دارد.

وی گفت: در بحث آرایش سرزمینی این خطه مزیت بسیار دارد از منظر صنعت، کشاورزی و ... حایز اهمیت است و زیر شاخه های گردشگری بالا دارد.

استاندار خوزستان افزود: در بحث تامین برق پایدار این استا ، کارگروه توسعه ارتباطات این موضوع را دنبال می کند و مشکلات در دست اصلاح هستند.