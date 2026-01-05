به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مهر ۲۹۸ گواهینامه بازرسی آسانسور در استان با اعتبار یک ساله صادر شده است.

بذری افزود: گواهی استاندارد آسانسور شامل گواهی اولیه و گواهی ادواری است که گواهی اولیه استاندارد آسانسور پس از اتمام زمان نصب و راه اندازی انجام می‌شود.

وی گفت: نماینده استاندارد با حضور در ساختمان مورد نظر، سیستم آسانسور را به لحاظ عملکرد، کارایی و ایمنی بررسی و کنترل کرده و چنانچه سیستم به لحاظ موارد یاد شده مشکلی نداشته باشد، گواهی استاندارد برای آسانسور فوق صادر می شود.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: دریافت این گواهی نامه برای دریافت پایان کار ساختمان ضروری است و بدون این گواهی، پایان کار ساختمان صادر نمی‌ شود و همچنین استفاده افراد از آسانسور ممنوع است.

بذری گفت: همچنین به لحاظ عملکرد و ایمنی، آسانسورها بصورت سالیانه بازدید می‌شود و در صورت تائید، گواهی ادواری استاندارد صادر می‌شود.

وی افزود: انجام بازرسی‌های آسانسور فقط توسط شرکت‌های بازرسی کننده تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران صورت می‌گیرد و در این خصوص چهار شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسورهای نصب شده در استان فعالیت می‌کنند.

براساس مصوبه شورای عالی استاندارد همه آسانسورهای نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری است.