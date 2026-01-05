انتشارات دانشگاه یزد در هفتمین دوره جایزه معتبر کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی، به‌دلیل انتشار آثار علمی و تخصصی، عنوان «ناشر برگزیده» کشور در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در هفتمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه یزد به پاس تلاش‌های مستمر در نشر آثار علمی و تخصصی حوزه معماری و شهرسازی، موفق به کسب عنوان «ناشر برگزیده» شد. این جایزه در مراسمی با همت انجمن مفاخر معماری ایران و در محل فرهنگسرای ارسباران به این ناشر دانشگاهی اهدا شد.

در این مراسم، دو اثر منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه یزد نیز مورد تقدیر قرار گرفت؛ کتاب «حفاظت معماری خشتی» تألیف دکتر محسن عباسی هرفته و سید امین طباطبایی و کتاب «دیوارنگاری و تزئینات خانه‌های قاجاری در یزد» اثر دکتر علی‌اکبر شریفی مهرجردی، به‌عنوان برگزیدگان جایزه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی کشور معرفی شدند.

جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی از سال ۱۳۹۰ به‌صورت دوسالانه و با هدف شناسایی و تقدیر از برترین آثار تألیفی و ترجمه‌ای و همچنین ناشران فعال این حوزه برگزار می‌شود. این جایزه به یاد زنده‌یاد دکتر منوچهر مزینی، از چهره‌های برجسته معماری و شهرسازی ایران، نام‌گذاری شده است.

انتشارات دانشگاه یزد که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرده، تاکنون بیش از ۲۷۰ عنوان کتاب منتشر کرده و جایگاه قابل توجهی در میان ناشران دانشگاهی کشور به دست آورده است. این مرکز در سال ۱۴۰۳ با انتشار نزدیک به ۶۰ عنوان کتاب چاپی و بیش از ۴۰ عنوان کتاب الکترونیک، سالی پرثمر را پشت سر گذاشته و علاوه بر کتاب، دو نشریه علمی تخصصی «معماری اقلیم گرم و خشک» و «شهرآینده، اندیشه بومی» را نیز منتشر می‌کند.

گفتنی است این دومین بار است که انتشارات دانشگاه یزد در سطح ملی به عنوان ناشر برگزیده معرفی می‌شود؛ پیش از این نیز در سال ۱۳۸۰ با انتشار کتاب «تذکره نصرآبادی» موفق به کسب این عنوان شده بود.