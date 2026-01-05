به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شکری با اشاره به گزارش ماهیانه تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی استان افزود: براساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند ترافیکی اظهار داشت:در آذرماه سال ۱۴۰۴ میزان تردد بین‌استانی کل وسایل نقلیه به ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۱۳۴ وسیله نقلیه رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین تردد روزانه بین‌استانی وسایل نقلیه سبک در این بازه زمانی به طور میانگین ۲۳۲ هزار و ۱۳۰ وسیله نقلیه ثبت شده که این رقم نیز در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به تغییرات ترافیکی در محور‌های مختلف استان ادامه داد: بیشترین افزایش تردد در محور قروه – سنقر با ۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

شکری بیان کرد: در مقابل، محور کامیاران – روانسر با ۵ درصد کاهش تردد، بیشترین کاهش حجم عبور و مرور وسایل نقلیه را در میان محور‌های استان به خود اختصاص داده است.

وی در پایان بر رصد مستمر تردد‌ها از طریق سامانه‌های هوشمند تاکید کرد و افزود: این نظارت‌ها نفش مهمی در برنامه‌ریزی، ارتقای ایمنی راه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای استان ایفا می‌کند.