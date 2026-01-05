۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به تدریج به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد افزوده می‌شود.

ورود تدریجی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد

ورود تدریجی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تمرکز مدیریت شهری در این دوره بر اجرای تعهدات قراردادی برای ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی است، گفت: قرارداد ورود این تعداد اتوبوس با یک شرکت، در حال اجراست و پیگیری‌ها برای تحقق کامل این تعهدات ادامه دارد.

مجید نژادحسین پیش‌بینی کرد تا پایان امسال بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد ناوگان شود و تا پایان دوره مدیریت شهری، مجموعا ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به بهره‌برداری برسد و افزود: همزمان رایزنی‌هایی نیز به‌صورت موازی در حال انجام است تا از ظرفیت اوراق مشارکت برای تأمین اتوبوس‌ها استفاده شود.

او در خصوص ورود متروباس به مشهد هم گفت: هم اینک برنامه‌ای برای این موضوع وجود ندارد، زیرا متروباس نیازمند زیرساخت‌های خاص است؛ اما در گام نخست، سال گذشته ایجاد شش خط بی‌آرتی به تصویب رسید، چراکه این نوع ناوگان در مسیر‌های بی‌آرتی کارایی بیشتری دارد و در مرحله بعد، اجرای این خطوط در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در محور بلوار توس برای ایجاد خط بی‌آرتی در حال برنامه‌ریزی هستیم و تلاش می‌کنیم این طرح به‌صورت فازبندی و دوره‌ای اجرا شود تا کمترین مشکل برای شهروندان ایجاد شود؛ همچنین تجربه شهر تهران در استفاده از متروباس‌ها در حال بررسی است و در صورت نیاز و احراز کارآمدی، تصمیم‌گیری در این زمینه انجام خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: خط بی‌آرتی بلوار توس از میدان فردوسی تا آرامگاه یکی از طرح‌هایی است که پیگیری جدی برای آن انجام و بودجه لازم نیز در نظر گرفته شده است، اما اجرای این طرح نیازمند جابه‌جایی خطوط برق، اخذ مجوز کمیسیون ماده ۷ برای جابه‌جایی درختان، اصلاح بخشی از پیاده‌رو و استفاده از بخشی از آیلند میانی به‌عنوان مسیر بی‌آرتی است.

نژادحسین با بیان اینکه مطالعات این خط انجام و تأیید شده است، اما اجرای آن باید به‌صورت مرحله‌ای پیش برود، اضافه کرد: مرحله نخست این طرح از میدان فهمیده تا معراج که کمترین میزان تداخل را دارد، اجرا خواهد شد و هدف اصلی این است که در معیشت کاسبان و زندگی روزمره شهروندان حداقل اختلال ایجاد شود و طرح با رضایت مردم به سرانجام برسد.

وی گفت: اجرای شتاب‌زده و بدون مطالعه می‌تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند، بنابراین همراهی و نظر شهروندان در اجرای این طرح‌ها اهمیت بالایی دارد.

نژادحسین در پایان درباره افتتاح ایستگاه بسیج به‌عنوان محل اتصال خط یک و خط سه قطار شهری مشهد گفت: ایستگاه بسیج یکی از طرح‌های مهم این دوره است که قطعا افتتاح خواهد شد؛ البته هدف‌گذاری انجام‌شده برای دهه فجر است تا این ایستگاه به‌صورت آزمایشی به بهره‌برداری برسد و بهره‌برداری نهایی آن تا پایان سال انجام شود.

متروباس نوعی اتوبوس بزرگ است که برای حمل و نقل عمومی در شهر‌های بزرگ طراحی شده است که معمولاً ظرفیتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر دارند و برای حرکت در خطوط ویژه‌ای که از سایر وسایل نقلیه جدا شده‌اند، طراحی شده است.

متروباس‌ها معمولاً سریع‌تر و راحت‌تر از اتوبوس‌های معمولی هستند و می‌توانند تعداد زیادی مسافر را در یک زمان جابه‌جا کنند.