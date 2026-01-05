مجمع خیرین آمل با دریافت کمک ۱۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومانی از خیران، به حمایت از بیماران و قشرهای محروم ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خیران نیک‌اندیش شهرستان آمل بیش از ۱۱ میلیارد تومان به مجمع خیرین اهدا کردند تا حمایت از بیماران سرطانی و قشرهای محروم جامعه ادامه یابد.

بیست‌و‌دومین جشن گلریزان مجمع خیرین این شهرستان با استقبال گسترده خیران برگزار شد و جمع‌آوری کمک‌های امسال، نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

مسعود نیکپور مدیرعامل مجمع خیرین آمل گفت: این مجمع در زمینه‌های درمانی، آموزشی، کمک به جهیزیه عروس و تهیه سبد معیشتی فعالیت می‌کند و همه ابعاد نیازهای اجتماعی شهرستان را پوشش می‌دهد.

وی افزود: مجمع خیرین آمل از اولین مجموعه‌هایی بود که شیمی‌درمانی را در بیمارستان امام علی آغاز کرد و همچنین دستگاه سنگ‌شکن کلیه را در بیمارستان هفده شهریور راه‌اندازی کرده است.

نیکپور با اشاره به پوشش ۵۰۰ نفر تحت حمایت مجمع خیرین، گفت: این حمایت‌ها شامل کمک‌های درمانی، سبدهای غذایی، شهریه دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی هزینه ایاب و ذهاب آنهاست.

وی ادامه داد: اقدامات نوین مجمع، شامل درمان ناباروری نیز است که با هدف کاهش مشکلات زوج‌های فاقد فرزند و پیشگیری از طلاق‌های ناشی از نازایی انجام می‌شود و در حال حاضر، مقدمات ساخت مرکز دائمی آن در آمل در دست اقدام است.

نیکپور همچنین از کمک یک میلیارد تومانی خیران به بیمارستان امام علی آمل برای تجهیز بخش شیمی‌درمانی خبر داد و افزود: این بخش دارای ۱۳ تخت سرپایی، ۶ تخت ICU و دو اتاق ایزوله است.

وی تأکید کرد: مجمع خیرین با پیگیری و حمایت مستمر، کسری‌های تجهیزات و امکانات در شرایط اورژانسی بیمارستان‌ها را جبران می‌کند و خدمات خود را به تمامی بیمارستان‌های شهرستان ارائه می‌دهد.

مدیرعامل مجمع خیرین آمل در پایان، نقش این مجمع در آزادی زندانیان نیازمند به علت بدهی و ادامه برنامه‌های متنوع کمک‌رسانی به خانواده‌ها و اقشار محروم را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد با همراهی خیران، اقدامات نوین درمانی و اجتماعی در شهرستان آمل گسترش یابد.