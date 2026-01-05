به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این رقابتها داروسازی دانا با نتیجه ۱_۱ مقابل پترو کک کرمان متوقف شد و آیدین تبریز با نتیجه ۲_۰ مغلوب بانک کارآفرین شد.

مسابقات فوتسال کارگران کشور با شرکت ۳۰ تیم برگزار شد که از چهار نماینده آذربایجان شرقی ۲ تیم موفق به صعود به مرحله‌ نهایی شدند.

مسابقات فوتسال کارگران کشور با میزبانی تهران ۱۹ دی ماه با شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان خواهد داد.