پخش زنده
امروز: -
روز سوم مرحله نهایی چهارمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران کشور با یک تساوی و یک باخت برای نمایندگان آذربایجان شرقی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این رقابتها داروسازی دانا با نتیجه ۱_۱ مقابل پترو کک کرمان متوقف شد و آیدین تبریز با نتیجه ۲_۰ مغلوب بانک کارآفرین شد.
مسابقات فوتسال کارگران کشور با شرکت ۳۰ تیم برگزار شد که از چهار نماینده آذربایجان شرقی ۲ تیم موفق به صعود به مرحله نهایی شدند.
مسابقات فوتسال کارگران کشور با میزبانی تهران ۱۹ دی ماه با شناخت تیمهای برتر به کار خود پایان خواهد داد.