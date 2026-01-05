به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیرخانه دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد که داوری آثار بخش رقابتی و شناختی این دوره به پایان رسیده است و از میان ۵۷۳ محصول ارسالی، ۳۱۰ اسباب‌بازی برای ارزیابی نهایی معرفی شدند که هیئت داوران افزایش چشمگیر کیفیت تولید نسبت به دوره‌های گذشته را نقطه تمایز این دوره دانستند.

اسباب‌بازی‌های ایرانی در شش گروه اصلی شامل فکری، حرکتی و مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فرهنگی و هنری، درمانی و کمک درمانی و الکترونیکی از نظر کیفیت تولید و بازار پردازی توسط داوران مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.

لیلا بابایی، دبیر دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، درباره ویژگی‌های این دوره گفت: «امسال کیفیت محصولات در بخش‌های مختلف نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته که کار داوری در بعضی بخش‌ها را دشوار کرده بود.

به گفته وی در انتخاب اسباب‌بازی‌های منتخب دهمین دوره، تنها محصولات تولیدشده مورد بررسی قرار گرفت و کیفیت و تنوع تولید در اولویت داوران بود.

دبیر جشنواره با اشاره به کیفیت محصولات منتخبی که به مرحله پایانی داوری راه یافته‌اند، تأکید کرد که این آثار دارای کیفیتی در سطح بازارهای جهانی هستند و تولیدکنندگان نیز به سمت بومی‌سازی قطعه‌ها و اخذ استانداردهای ملی و جهانی حرکت کرده‌اند. این تنوع و کیفیت مطلوب، نویدبخش ظرفیت بالای این محصولات برای صادرات به کشورهای منطقه و بازارهای جهانی است.

هیئت داوران بخش شناختی متشکل از آزاده بیات، فاطمه‌سادات موسوی‌بصیرت، لیلا ابراهیمی، حامد تاملی، عطاالله پورعباسی و مهدیه کرمی و بخش رقابتی شامل احسان منشی، عادل بزدوده، محسن رجبی، بهنام زنگی، عبدالناصر آزادبخت و محمدحسین فرجو، این ۳۱۰ محصول را ارزیابی کردند.

برگزیدگان صنعت اسباب‌بازی ایران در آیینی با حضور مسئولان رده بالای کشور در روزهای پایانی دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی که از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در خیابان حجاب در حال برگزاری است، تجلیل خواهند شد.