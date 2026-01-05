مراسم معنوی اعتکاف در ۲۳ مسجد شهرستان کبودراهنگ در حال برگزاری است و حضور دانش آموزان و جوانان در اعتکاف امسال چشمگیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه امسال آمار معتکفین ۳۰ درصد افزایش داشته است گفت: اعتکاف فرصتی برای فرود آوردن سر به درگاه حق تعالی و طلب بخشش از آن یکتای بی‌همتا است.

حجت الاسلام رستمی افزود: امسال بیش از ۲ هزار و۱۰۰ معتکف در ۲۳ مسجد شهرستان کبودراهنگ در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند.

مراسم اعتکاف ماه رجب، هر سال از ۱۳ تا ۱۵ رجب برگزار می‌شود.