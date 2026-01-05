احمد دینامالی گفت: حاج‌قاسم سلیمانی «سردار دل‌ها» لقب گرفت، چرا که خالصانه، صادقانه و آگاهانه قدم در مسیر خدمت به مردم، انقلاب و نظام اسلامی گذاشت.

وزیر ورزش و جوانان: ملتی صلح‌طلب هستیم اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ورزش در مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش با شهدای انقلاب اسلامی بویژه شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: سردار سلیمانی خاضعانه خدمت کرد، مهربانی با مردم سیره همیشگی او بود و اقتدار در میدان نبرد با دشمنان ایران و اسلام، وجه تمایز این شخصیت ممتاز به شمار می‌رفت.

دنیامالی اظهار داشت: سردار دل‌ها ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت و آسمانی شد؛ اما این تنها ظاهر ماجراست.

وزیر ورزش گفت: حقیقت آنجاست که خون این شهید والامقام، فرهنگ مقاومت را غنی‌تر کرد و «مکتب سلیمانی» را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساند؛ مکتبی که امروز به سرمایه‌ای گران‌بها برای ملتی تبدیل شده است که با تکیه بر آن، ایستادگی عزتمندانه در برابر استبداد و استکبار جهانی را معنا می‌کند.

دینامالی عنوان کرد: ما وظیفه داریم با همت، غیرت و مسئولیت‌پذیری، مسیر تعالی جوانان این سرزمین را هموار کنیم و زمینه اقتدار هرچه بیشتر ورزش ایران را فراهم آوریم.

وزیر ورزش گفت: هر افتخار، هر عنوان، و هر مدال، در میادین رقابتی، بر شأن و منزلت ایران عزیز می‌افزاید.