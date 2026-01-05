به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مراسم معنوی اعتکاف، جلوه‌ای ناب از پیوند دل‌های مؤمن با پروردگار متعال و فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تهذیب نفس و بازگشت آگاهانه به فطرت الهی است.

این آیین نورانی، به‌ویژه برای نسل جوان، بستری گران‌بها جهت تعمیق باور‌های دینی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی فراهم می‌آورد.

مراسم اعتکاف از اذان صبح سیزدهم ماه رجب آغاز و هنگام اذان مغرب روز پانزدهم رجب به پایان می‌رسد.

در روستا‌های خراسان شمالی نیز استقبال دانش‌آموزان از اعتکاف چشمگیر بود و حمایت و همراهی مردم، خانواده‌ها و هیئت‌امنای مساجد نقش مهمی در برگزاری مطلوب این مراسم معنوی ایفا کرد.

افزایش چشمگیر مشارکت دانش‌آموزان در اعتکاف، نشان‌دهنده عطش معنوی نسل نوجوان و ظرفیت بالای فرهنگی استان است.