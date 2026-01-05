رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از پرداخت وام کم بهره به معادن کوچک برای به‌روز‌رسانی تجهیزاتشان خبر داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات معدنی بهره وری معادن کشور را کاهش داده است. موضوعی که سرفصل صحبت‌ها و پیگیری‌های مسئولان و متولیان معدنی کشور بوده است.

آخرین آمار‌ها حکایت از فرسودگی ۲۰ هزار دستگاه از ماشین‌آلات معدنی دارد. مشکلی که بار‌ها معاونت معدنی وزارت صمت برای حل آن از راهکارهایی، چون پرداخت وام و واردات ماشین‌آلات خبرداده بود و البته گاهی هم اجرایی نشدن وعده هایش را با مشکلات ارزی گره زده بود.

در همین خصوص مدتی بعد ایمیدرو از تخصیص یک میلیارد دلار برای نوسازی و خرید ماشین آلات و تجهیزات معدنی خبرداده بود و اینکه به دنبال واردات صرف نیستیم و واردات بومی‌سازی تجهیزات منجر خواهد شد.

برخی خبر‌های مسئولان معدنی نیز حکایت از آن داشته که واردات ۵۰ دستگاه سی بی یو در دستور کار است البته در این واردات، اولویت و نگاه به بومی سازی و عمق ساخت داخل است؛ و حالا در جدید‌ترین اظهار نظر رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از نوسازی ماشین آلات معادن کوچک با وام‌های کم بهره خبر داده است.

محمد مسعود سمیعی نژاد گفت: نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معادن کوچک مقیاس یکی از اقداماتی است که در راستای فعال‌سازی معادن و اجرای طرح احیا معادن کوچک دنبال می‌کنیم.

وی افزود: صندوق توسعه بیمه معدن، پروانه بهره برداری معادن را ضمانت می‌کند تا معادن کوچک بتوانند از تسهیلات بانکی برای نوسازی ماشین آلات خود استفاده کنند.