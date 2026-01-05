برنامه‌های «ققنوس»، «کتاب فرهنگ»، «سرزمین من» و «سیم و زر» رادیو فرهنگ با محورهایی چون بررسی اسلوب نیما یوشیج و تازه‌های آموزش شعر، واکاوی آثار ادبی کودک و نوجوان با موضوع حضرت زینب (س)، مرور تاریخچه و چشم‌اندازهای آموزشی دانشگاه شهید ستاری و روایت‌هایی ادبی روی آنتن این شبکه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ققنوس» از شبکه رادیویی فرهنگ، روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه در بخش‌های گفتگومحور خود، به بررسی ابعاد تخصصی شعر معاصر ایران در آستانه سالروز درگذشت پدر شعر نو فارسی نیما یوشیج می‌پردازد.

این برنامه در آستانه سالروز درگذشت نیما یوشیح در گفتگوی اول خود، میزبان راهله کمالی، نویسنده کتاب «اسلوب نیما و مسئلۀ نحو» خواهد بود.

در این بخش، رویکرد نیما یوشیج، پدر شعر نوی فارسی، به زبان و نحو مورد بحث قرار می‌گیرد و دو کارکرد زیبایی‌شناختی و اجتماعی نگاه نیما به ساختار جمله و کلام تبیین می‌شود.

در گفتگوی دیگر، رباب کلامی، رئیس واحد شعر خانه کتاب و ادبیات ایران، درباره دوازدهمین دوره متمرکز آموزش شعر با عنوان «کلک خیال» توضیحاتی بیان می‌کند.

بخش‌های دیگر این هفته «ققنوس» شامل «از جهان داستان» و برنامکی درباره شعر نیما یوشیج است.

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدر شعر نوی فارسی و بنیانگذار شعر نو فارسی است.

نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد.

نیما آگاهانه تمام بنیاد‌ها و ساختار‌های شعر کهن فارسی را به چالش کشید، شعر نو عنوانی بود که خودِ نیما بر هنر خویش نهاده‌بود.

تمام جریان‌های اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب و تحولی هستند که نیما نوآور آن بود.

بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر، اشعار نیما را نمادین می‌دانند و او را هم‌پایهٔ شاعران سمبولیست بنام جهان می‌دانند.

نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام «روجا» چاپ شده‌است.

همچنان نیما با بهره‌گیری از عناصر طبیعی با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای جامعه پرداخته است.

برنامه «ققنوس» به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوی نکو، با اجرای مهدی محمدیان، روز دوشنبه ساعت ۱۵:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «کتاب فرهنگ»

برنامه «کتاب فرهنگ»، در ادامه دوشنبه‌های کودک و نوجوان خود، این هفته ۱۵ دی‌ماه با تمرکز بر مقام حضرت زینب (س) و بررسی و معرفی کتاب‌ها و آثار ادبی مرتبط با زندگی این بانوی بزرگ برای گروه سنی کودک و نوجوان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این برنامه، «رامین حسین نژاد» به عنوان کارشناس حضوری به تحلیل و نقد این آثار می‌نشیند.

هدف اصلی، تبیین سیره و نقش حضرت زینب (س) در واقعه کربلا از طریق زبان ادبیات کودک و نوجوان است.

برنامه «کتاب فرهنگ» با بخش‌های متنوع و تعاملی برای جذب مخاطبان نوجوان تدارک دیده شده است «رویدادها» به آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و حضور یک مهمان نوجوان اختصاص دارد، «بخوان و خلاق باش» با اجرای جمعی از نوجوانان، «گزارشگر کوچک» با اجرای رایان از جمله این بخش‌ها هستند.

همچنین، «ماهان مهدی‌زاده»، نوجوان ۱۲ ساله کتاب‌خوان، به عنوان مهمان حضوری و «محمد رستمی‌زاده»، نوجوان ۱۴ ساله و کانون‌یار فعال از سنندج، به صورت تلفنی در برنامه از فعالیت‌های خود می‌گویند.

برنامه «کتاب فرهنگ» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری، هر دوشنبه ساعت ۲۰:۰۰ پخش می‌شود. مخاطبان می‌توانند اخبار و اطلاعات بیشتر این برنامه را از طریق کانال آن در پیام‌رسان بله به نشانی Https://bale.ir/ketabefarhang ۱۴۰۴ دنبال کنند.

برنامه «سرزمین من»

مجله رادیویی «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ، در سالروز شهادت امیر سرلشکر منصور ستاری ویژه برنامه‌ای را با محوریت آشنایی با فعالیت‌های دانشگاه هوایی شهید ستاری پخش می‌کند.

این برنامه که به‌صورت زنده از محل دانشگاه شهید ستاری پخش می‌شود، به بررسی تاریخچه و نقش محوری شهید ستاری در تأسیس و توسعه این دانشگاه می‌پردازد. همچنین ، موضوعاتی نظیر نحوه آموزش عملی پرواز، فعالیت‌های فناورانه نوین و چگونگی آموزش ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای به دانشجویان مورد بحث قرار می‌گیرد.

در این برنامه، جمعی از امیران و پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارشناس حضور خواهند داشت، از جمله مهمانان این برنامه می‌توان به امیر سرتیپ دوم خلبان هادی پورحسین، سرهنگ عباس شریف دینی، سرهنگ علی درزیان، سرهنگ لواسانی و امیر سرتیپ دوم حمیدرضا زارعی اشاره کرد.

برنامه رادیویی «سرزمین من» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج حیدری، اجرای کارشناسی محمدعلی مؤمنی ، روز دوشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در «سرزمین من» امروز شنوندگان با تاریخچه و نقش شهید ستاری در ایجاد دانشگاه، نحوه آموزش عملی پرواز در این دانشگاه، فعالیت‌های فناورانه نوین در دانشگاه، چگونگی آموزش ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای به دانشجویان و چشم انداز‌های دانشگاه برای نسل جدید آشنا می‌شوند و می‌توانند از طریق تلفن‌های ۲۲۰۴۰۰۸۵ و ۲۲۰۵۸۸۰۰ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۸ با این برنامه در ارتباط باشند.

برنامه «سیم و زر»

برنامه «سیم و زر» رادیو فرهنگ، دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه، با نقد و بررسی کتاب‌های «قاب‌های روی دیوار» و «عزیز زیبای من» به روایت زندگی اسوه‌های صبر و پایداری و همچنین لحظات پایانی سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد.

در بخش نخست این برنامه، کتاب «قاب‌های روی دیوار» به قلم اختر بیجاد، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

این کتاب، روایتگر زندگی پرفراز و نشیب فاطمه کرمی، مادر شهیدان مجید، حمیدرضا و مسعود انجم شعاع و همسر شهید انجم شعاع (راننده شهید حاج قاسم سلیمانی) است.

«قاب‌های روی دیوار» که توسط انتشارات حماسه یاران در ۲۲۴ صفحه منتشر شده، عاشقانه‌ای مادرانه از زبان بانویی است که با وجود داغ جگرگوشه‌هایش، صبورانه خم به ابرو نیاورده و نمادی از ایثار و مقاومت مادران شهداست.

بخش دوم برنامه «سیم و زر» به نقد و بررسی کتاب «عزیز زیبای من» اختصاص دارد.

این اثر، مستندی روایی از روز‌های پایانی زندگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که توسط زینب مولایی به رشته تحریر درآمده است.

در این برنامه، امین خرمی اجرای کارشناسی و فاطمه اسحاق تبار گویندگی را بر عهده دارد. برنامه «سیم و زر» به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی، دوشنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.