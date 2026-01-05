پخش زنده
امروز: -
سرعتکاههای معابر باید استاندارد سازی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد باتوانی معاون فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای ترافیک ایمن سازی سرعتکاههای موجود درخیابانها ومعابری شهری و روستایی را الزامی دانست وگفت: ارتفاع سرعتکاهها باید استاندار سازی ورنگ آمیزی شوند وعلائم هشداری هم قبل سرعتکاهها باید نصب شود تا رفت و آمد ایمن برای رانندگان فراهم شود.
رضا کیخایی مدیر شبکه بهداشت ودرمان بویین میاندشت با بیان اینکه عرشه پل شهید قجاوند عایق بندی مناسبی ندارد گفت: مواقع بارش روان آب به سقف پل نفوذ میکند و با افت دما قندیلهای یخی شکل میگیرد که سقوط آنها ممکن است برای وسایل نقلیه عبوری از زیر پل حادثه آفرین باشد.