به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد باتوانی معاون فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای ترافیک ایمن سازی سرعتکاه‌های موجود درخیابان‌ها ومعابری شهری و روستایی را الزامی دانست وگفت: ارتفاع سرعتکاه‌ها باید استاندار سازی ورنگ آمیزی شوند وعلائم هشداری هم قبل سرعتکاه‌ها باید نصب شود تا رفت و آمد ایمن برای رانندگان فراهم شود.

رضا کیخایی مدیر شبکه بهداشت ودرمان بویین میاندشت با بیان اینکه عرشه پل شهید قجاوند عایق بندی مناسبی ندارد گفت: مواقع بارش روان آب به سقف پل نفوذ می‌کند و با افت دما قندیل‌های یخی شکل می‌گیرد که سقوط آنها ممکن است برای وسایل نقلیه عبوری از زیر پل حادثه آفرین باشد.