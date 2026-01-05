به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جهاددانشگاهی در حکمی، سرپرست واحد کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد.

علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی کشور در حکمی، عیسی فتحی را به عنوان سرپرست واحد کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

در بخشی از حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن واحد موفق باشید.

عیسی فتحی سابقه فعالیت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد و مدیر خبرگزاری ایسنای استان را در کارنامه خود دارد.