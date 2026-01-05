یک شرکت دانش‌بنیان در مشهد موفق به طراحی و راه اندازی نخستین و جامع‌ترین پلتفرم هوشمند تمرینات ورزشی و توانبخشی از راه دور کشور شده است.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره این پلتفرم که می‌تواند تحولی جدی در حوزه ورزش، درمان و پیشگیری از آسیب‌های جسمانی ایجاد کند، گفت: «هوش‌تن»، نخستین پلتفرم جامع هوشمند تمرینات ورزشی و توانبخشی از راه دور در ایران است که تاکنون نمونه مشابهی از آن در کشور وجود نداشته است و حتی در سطح منطقه آسیا و خاورمیانه نیز مجموعه‌ای با این گستردگی فعالیت نمی‌کند.

دکتر محسن یادگاری افزود: هرچند در برخی کشور‌های توسعه‌یافته مانند آمریکا، کانادا و انگلستان فعالیت‌هایی در این حوزه انجام شده است، اما «هوش‌تن» به‌عنوان تنها مجموعه فعال در این سطح، توانسته جایگاه ویژه‌ای در کشور و منطقه به دست آورد.

او با اشاره به کاربرد‌های گسترده این پلتفرم تصریح کرد: «هوش‌تن» در حوزه‌های سلامت، درمان، توانبخشی، فیزیوتراپی و ارتوپدی (توانبخشی از راه دور)، پیشگیری، ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و ورزش در خانه (ورزش از راه دور) قابلیت استفاده دارد و تمامی گروه‌های سنی می‌توانند بدون محدودیت از خدمات آن بهره‌مند شوند.

دکتر یادگاری با بیان اینکه «هوش‌تن» یک اپلیکیشن تحت وب است، اعلام کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی این مجموعه به نشانی https://hooshtavan.com/hooshtavan-landing از خدمات ورزشی و سلامت از راه دور بهره‌مند شوند.

وی همچنین با تأکید بر دارا بودن مجوز‌های لازم گفت: شرکت ما زیرمجموعه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده و در هر دو دانشگاه دارای دفتر فعال است؛ دفاتر این شرکت در مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر و در ساعات اداری پاسخگوی مراجعان هستند.

قابلیت شاخص پلتفرم هوش تن

طراح نرم‌افزار «هوش‌تن» با اشاره به قابلیت شاخص این پلتفرم افزود: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های «هوش‌تن»، انجام ارزیابی کامل کاربران با استفاده از هوش مصنوعی است که بر اساس داده‌های دریافتی، راهنمایی‌های دقیق ورزشی و درمانی ارائه می‌دهد؛ در این سامانه، ورزشکاران با مربیان حقیقی و بیماران با فیزیوتراپیست‌ها در ارتباط مستقیم هستند و تمرینات و اقدامات درمانی به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.

وی ادامه داد: روند بهبود، پیشرفت یا حتی پسرفت کاربران به‌صورت آنی ثبت و تحلیل و در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله اصلاحات لازم اعمال می‌شود، در برخی موارد نیز، با توجه به بازخورد فرد و تحلیل سیستم هوش مصنوعی، روش جایگزین متناسب با شرایط کاربر ارائه می‌شود.

این محقق با اشاره به فعالیت ۱۷ نفر نیروی متخصص در این مجموعه گفت: اعضای تیم «هوش‌تن» از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در رشته‌های تربیت بدنی، فیزیوتراپی، نرم‌افزار و هوش مصنوعی هستند.

دکتر یادگاری با بیان اینکه برای گروه‌های مختلف جامعه برنامه‌های اختصاصی طراحی شده است، اظهار کرد: این گروه‌ها شامل کارگران، کارمندان، رانندگان، مادران باردار، سالمندان، کودکان، نوجوانان، افراد متقاضی کاهش وزن و سایر اقشار هستند؛ هر برنامه به‌طور متوسط سه ماه زمان دارد و دوره کلی آن از یک تا شش ماه متغیر است که در صورت نیاز و با تشخیص مربی و فیزیوتراپیست، قابلیت تمدید نیز دارد.