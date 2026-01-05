پخش زنده
امروز: -
جوی پایدار همراه با مه صبحگاهی و شامگاهی تا پایان هفته در شهرهای آبادان و خرمشهر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو پایداری بر استان حاکم است؛ لذا در این مدت پدیده غالب غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان بویژه بخشهای جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی، غربی و جادههای مواصلاتی تا مرکز استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه روند افزایش نسبی دما در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۷ درجه و کمترین دما ۳ درجه سانتیگراد بوده است.