به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو پایداری بر استان حاکم است؛ لذا در این مدت پدیده غالب غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان بویژه بخش‌های جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی، غربی و جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه روند افزایش نسبی دما در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۷ درجه و کمترین دما ۳ درجه سانتیگراد بوده است.