تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی با هدف ارتقای سهم ریل در جابه‌جایی کالا و ترانزیت کشور، میان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی فعال در صنایع معدنی و فولادی به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این تفاهم‌نامه در راستای اهداف برنامه هفتم و با هدف رساندن سهم حمل‌ونقل ریلی به ۳۰ درصد از حجم کل کالا و ترانزیت کشور منعقد شده است؛ مسیری که نقش ریل را در اقتصاد لجستیک کشور پررنگ‌تر می‌کند.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در آیین امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر فراهم بودن بستر حضور سرمایه‌گذاران گفت: با در نظر گرفتن مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، شرایط برای ورود و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزهحمل‌ونقل ریلی بیش از گذشته مهیاست.وی با اشاره به توسعه صادرات ریلی از شرق کشور افزود: در سال جاری ۴۵۰ هزار تن کالا از مرز شمتیغ به افغانستان صادر شده و افق صادراتی این مسیر برای سال آینده یک‌ونیم میلیون تن پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مدیرعامل راه‌آهن، ایجاد دروازه جدید در شرق کشور، مسیر صادرات ریلی را هموارتر کرده و زمینه افزایش صادرات محصولات ایرانی به آسیای میانه را فراهم می‌سازد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از رشد ۱۲ درصدی تناژ بار ریلی در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: شرکت‌های حمل‌ونقلی دارای واگن می‌توانند با ورود به حوزه تولید یا تأمین لوکوموتیو، قطار کامل تشکیل داده و مدیریت زمان سیر را خود بر عهده بگیرند. راه‌آهن نیز بستر لازم را فراهم می‌کند تا ضمن کاهش هزینه برای صاحبان کالا، حجم بار و بهره‌وری شرکت‌های ذی‌نفع افزایش یابد.