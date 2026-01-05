پخش زنده
نخستین نیروگاه خورشیدی سازمان زندانهای کشور در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زندانهای استان قم، با حمایت استانداری قم به بهرهبرداری رسید و به مدار برق استان متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین نیروگاه خورشیدی سازمان زندانهای کشور با ظرفیت ۱۶۵ کیلووات در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زندانهای استان قم، با حمایت استانداری قم به بهرهبرداری رسید و به مدار برق استان متصل شد.
مدیرکل زندانهای استان گفت: اجرای طرح نصب پنلهای خورشیدی در مجموعه زندانهای استان از پایان سال گذشته و با تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت و با حمایت و پیگیری استانداری قم به مرحله اجرا رسید.
حجتالاسلام حسین بنیادی افزود: در این مرحله، با تخصیص اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، قرارداد اجرای پروژه منعقد و عملیات نصب پنلها از ابتدای سال جاری آغاز شد که طی حدود ۵ ماه، پروژه بهطور کامل اجرا و آماده بهرهبرداری شد.
مدیرکل زندانهای استان با اشاره به افتتاح رسمی این پروژه همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم گفت: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۶۵ کیلووات و با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید و برق تولیدی آن مستقیماً وارد مدار برق استان قم شده است.
بنیادی محل اجرای این پروژه را اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زندانهای استان قم عنوان کرد و افزود: در قالب این طرح، بیش از ۲۳۰ پنل خورشیدی نصب شده که علاوه بر کمک به تأمین بخشی از برق استان، در راستای تحقق تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک ارزیابی میشود.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار قم تصریح کرد: تحقق این پروژه بدون حمایت و دستور استاندار قم و همراهی مدیر برنامه و بودجه استان امکانپذیر نبود و این همراهی نقش مهمی در تأمین اعتبارات و تسریع اجرای طرح داشت.