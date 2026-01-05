پخش زنده
امروز: -
جوان کارآفرین نهاوندی با راه اندازی واحد تولید و پرورش مرغ تخمگذار، بخشی از نیاز شهرستان به تخم مرغ سنتی و بومی را تامین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای علی بخشی اهل روستای شعبان نهاوند است و با تولید روزانه ۲۰۰ کیلو گرم تخم مرغ بومی، بخشی از نیاز شهرستان را تامین میکند.
او برای خود و ۵ نفر دیگر هم شغل ایجاد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: در این شهرستان حدود ۶ واحد پرورش و تولید مرغ تخمگذار بومی فعالیت دارند که سالانه تا ۱۰ تن تخم مرغ از این واحدها تولید میشود.
توکل آبشناس افزود: بیش از ۳۰ درصد نیاز تخم مرغ استان همدان توسط پرورش دهندگان مرغ تخمگذار در نهاوند تامین میشود.