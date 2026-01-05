پخش زنده
امروز: -
شهرستان مهر در مراسم اعتکاف امسال ، جلوهای باشکوه از ایمان و معنویت را با حضور جوانان به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مراسم معنوی اعتکاف امسال با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان، در مساجد شهرها و روستاهای بخشهای وراوی، مرکزی، گلهدار و اسیر برگزار شد .
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهر گفت: امسال بیش از ۱۸۰۰ نفر در مراسم اعتکاف شهرستان مهر شرکت کردند که بیش از ۸۰ درصد آنان دانشآموزان دختر و پسر بودند.
حجتالاسلام عبدالعظیم ارودا افزود: برگزاری برنامه اعتکاف مادر و کودک در شهرستان مهر با هدف تقویت بنیان خانواده و انس کودکان با فضای معنوی مسجد با استقبال گسترده مادران همراه شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهر بیان کرد: شعار اعتکاف در شهرستان مهر اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و مقاومت است و این شعار بیانگر نقش اعتکاف در تقویت روحیه دینی، همبستگی اجتماعی و ایستادگی در برابر هجمههای فرهنگی است.
همچنین حضور اساتید برجسته حوزه علمیه قم در شهرستان مهر و برگزاری جلسات معرفتی، سخنرانیها و حلقههای تربیتی برای ارتقای سطح علمی و معنوی معتکفان از جمله برنامههای مراسم اعتکاف در شهرستان مهر بود.