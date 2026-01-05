در مراسم معنوی اعتکاف امسال در شهرستان هرند، بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان دانش‌آموزان دختر و پسر بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی هرند با بیان اینکه امسال هزار و ۴۵۰ نفر در ١٩ مسجد شهرستان در این مراسم معنوی شرکت کردندگفت: حضور معتکفان در مقایسه با سال گذشته افزایش ١٧ در صدی داشته است.

حجت الاسلام محمود مرادی افزود: سخنرانی مذهبی، برپایی جلسات مشاوره و بیان احکام دینی، برپایی جشن میلاد امام علی (ع)، سوگواری حضرت زینب (س)، ختم قرآن و صلوات و جلسه‌های پرسش و پاسخ از جمله برنامه‌های فرهنگی اجرا شده در مراسم اعتکاف امسال شهرستان هرند است.