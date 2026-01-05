به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، نخبگان استان سمنان با واکنش صریح درباره یاوه گویی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کردند اظهارات سخیف، خلاف عرف دیپلماتیک و مداخله‌جویانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سیاست سلطه‌طلبانه نظام استکباری را در قبال ملت بزرگ ایران نمایان ساخته است .

آنها با تاکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات به‌حق، قانونی و معیشتی مردم ، حفظ انسجام ملی ، هوشیاری و مقاومت آگاهانه ملت ایران را ضروری دانستند.