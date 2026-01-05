پخش زنده
نخبگان دانشگاهی و فرهنگی استان سمنان اظهارات مداخلهجویانه رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، نخبگان استان سمنان با واکنش صریح درباره یاوه گوییهای اخیر رئیسجمهور آمریکا تاکید کردند اظهارات سخیف، خلاف عرف دیپلماتیک و مداخلهجویانه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سیاست سلطهطلبانه نظام استکباری را در قبال ملت بزرگ ایران نمایان ساخته است .
آنها با تاکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات بهحق، قانونی و معیشتی مردم ، حفظ انسجام ملی ، هوشیاری و مقاومت آگاهانه ملت ایران را ضروری دانستند.